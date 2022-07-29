Акар назвал «хорошим началом» мадридский меморандум с Хельсинки и Стокгольмом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что трехсторонний меморандум, который Турция подписала с Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО - это «ни завершение, а хорошее начало», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Анкара ожидает от скандинавских стран выполнения обязательств в рамках мадридских договоренностей, сказал турецкий министр на совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Акар в рамках своего визита в Ригу посетил Рижское Братское кладбище - крупнейшее воинское кладбище в прибалтийской стране, после чего отправился в Министерство обороны Латвии. Состоялись переговоры турецкого министра с вице-премьером, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом в двустороннем и расширенном форматах.

На совместной пресс-конференции глав оборонных ведомств, Акар отметил, что в ходе переговоров обсуждено сотрудничество в рамках НАТО и вопросы региональной безопасности, затронута тема поставок зерна из портов Украины.

Министр напомнил об открытии накануне в Стамбуле Совместного координационного центра, который будет отслеживать реализацию договоренностей между Турцией, РФ, Украиной и ООН. «Центр уже работает. Представители Турции, России, Украины и ООН работают круглосуточно с тем, чтобы суда, ожидающие в портах, в ближайшее время начали перевозку зерна», - сказал он.