Turkish Cargo - четвертая в глобальном рейтинге воздушных грузоперевозок

Дочерняя структура флагмана гражданской авиации Турции THY - Turkish Cargo вышла на четвертое место на рынке глобальных воздушных грузоперевозок. Об этом сообщили представители информационного ресурса World Air Cargo Data (WACD), обнародовавшие июньский рейтинг 20 ведущих компаний мира в сфере воздушных грузоперевозок, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным WACD, доля Turkish Cargo на мировом рынке воздушных грузоперевозок на данный момент составляет 4,8 процента.

В пресс-службе THY привели слова главы правления и председателя исполнительного комитета THY профессор Ахмета Болата, выразившего уверенность в том, что турецкая компания уже к 2025 году войдет в тройку мировых лидеров.

Болат напомнил, что тоннаж грузов, перевезенных турецкой компанией, растет. «По итогам прошлого года объем грузоперевозок Turkish Cargo достиг 1,8 млн тонн, что на 59,43 процента больше показателя 2017 года», - констатировал он.

По его словам, на сегодняшний день Turkish Cargo напрямую доставляет грузы в 100 точек мира, что на 56,98 процентов больше показателя 2018 года (73 аэропорта).

Глава правления THY сообщил, что к 2025 году показатель прямых рейсов планируется довести до 120 аэропортов мира.