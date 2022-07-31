Суда с украинским зерном прибудут в Турцию 3 августа

Первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми с Украины достигнет территориальных вод Турции 3 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.

По его информации, караван будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.

Как передает телеканал, по инициативе Анкары первые суда с зерном проследуют к берегам Сомали. Минобороны Турции в воскресенье сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины, которое планируется начать в сжатые сроки.