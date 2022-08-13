...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК

Турция Материалы 13 августа 2022 01:36 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК

Читайте Trend в

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Эль-Камышлы на севере Сирии 6 августа был нейтрализован особо опасный боевик YPG (сирийское крыло террористов РПК - ред.) Юсиф Мехмуд Ребани по позывным «Резан Джавит», передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

По полученным данным, выходец из Ирана руководил отрядами РПК/YPG в одном из районов Сирии.

Ранее Ребани возглавлял отряды террористов в иракском Хафтанине, откуда отдавал приказы по нападению на расположения турецких военных. Затем он перебрался в Сирию.

Вместе с Ребани сотрудники MİT нейтрализовали еще одного террориста - Мазлума Эсата по позывным «Рухаз Амуде». Все участники антитеррористической операции благополучно вернулись в Турцию.

По данным спецслужб Турции, Ребани примкнул к рядам террористов РПК в 1990-х годах.

В преддверии начала антитеррористических операций ВС Турции под кодовым названием Pençe, Юсиф Мехмуд Ребани в 2018 году «назначили» ответственным за деятельность отрядов боевиков в стратегически важном районе иракском Хафтанин.

После операции ВС Турции «Источник мира», Ребани в 2021 году был «переброшен» в Сирию главарем террористов, орудующих в районах, прилегающих с району Расулайн.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости