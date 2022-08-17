Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей PПК на севере Сирии

В результате спецоперации Национальной разведывательной организаци Турции (MIT) на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации PПК Мухсин Яган, известный под кодовым позывным «Диджвар Силопи», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Ликвидированный террорист являлся т.н. «управляющим» группировки по району Камышлы, где и была проведена спецоперация.

По данным источников в силах безопасности, Яган участвовал в планировании и исполнении ряда террористических актов у границы с Турцией, направленных против сотрудников силовых структур.

Как сообщается, турецкой разведкой было установлено, что боевик находится на территории Камышлы. После этого было принято решение о проведении в данном районе спецоперации по его обезвреживанию.

Мухсин Яган примкнул к террористической организации PПК в 1990-х. Террорист действовал в качестве «ответственного лица» группировки на территории турецкой провинции Шырнак, а затем в районах Кандиль, Зап, Гара, Метина и Махмур на севере Ирака, а также в иранском регионе Келареш.

В 2020 году по указанию одного из лидеров террористической организации Мурата Карайылана отправился в сирийский в Камышлы.

Ранее 6 августа турецкая разведка нейтрализовала в Камышлы некоего Юсифа Махмуда Ребани под кодовым позывным «Резан Джавит». Террорист иранского происхождения исполнял функции т.н. «ответственного» PПК по району Амуд-Дербесие на севере Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики PПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.