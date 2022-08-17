У берегов Измира спасены 65 мигрантов, сотни задержаны

Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Дикили и Чешме провинции Измир на западе страны.

Сообщается, что нелегальные мигранты пытались попасть на греческий берег на надувных лодках.

Кроме того, при попытке незаконно пересечь границу у берегов района Урла задержаны 192 мигранта и пять лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки нелегальных мигрантов. Группа мигрантов планировала попасть из Турцию в Италию через территорию Грецию.

Всех спасенных и задержанных мигрантов доставили в региональное управление миграционной службы.