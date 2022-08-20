Постройка 300 тысяч квартир в Стамбуле - исторический успех - Эрдоган

Мы восстановили разрушенные города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на церемонии сдачи первого этапа 60 тысяч единиц жилья в районе Эсенлер.

Подчеркнув, что недавно все стали свидетелями подписания Соглашения о перевозке украинского зерна, которую с нетерпением ждал весь мир, президент Эрдоган добавил:

«В прошлом месяце мы провели церемонию открытия муниципалитета Эйюп Cултан. Мы открыли обновленный Археологический музей в Стамбуле. Мы почтили память наших шехидов и ветеранов в Сарачхане по случаю годовщины попытки государственного переворота 15 июля, величайшего предательства в новейшей истории нашей страны. Все испытали гордость и энтузиазм по поводу 569-й годовщины завоевания Стамбула в районе аэропорта Ататюрк, который мы превращаем в национальный сад».

Выступая в годовщину землетрясения 17 августа 1999 года, в результате которого погибли 18 тысяч наших граждан, Эрдоган заявил, что с момента землетрясения прошло 23 года, но боль все еще свежа в сердцах, как и в первый день этой катастрофы.

«Вы помните в каком состоянии после землетрясений были Бингёль, Ван, Симав, Кютахья, Гёльджюк, Сакарья, Малатья, Коджаэли, Элазыг? Мы пришли к власти и восстановили всю инфраструктуру, построили эти города заново. Потому, что мы обещали это сделать. И сделали! Мы всегда делаем то, что обещали», - сказал Эрдоган, обращаясь к многотысячной аудитории, собравшейся на площади.

Президент добавил, что в течение 5 лет все 85 миллионов граждан будут охвачены всеми благами современной городской инфраструктуры.

«В рамках проекта TOKİ мы построили 1 миллион 170 тысяч квартир, чем обеспечили, проживание 5 миллионов наших граждан в современных и безопасных домах. Сегодня в Эсенлер жители посёлка получают 2100 ключей от своих новых квартир. До конца года в распоряжение горожан будут сданы еще 4941 квартир. В следующем месяце мы объявим о новом проекте, который предотвратит неравномерный рост цен на жилье и аренду и обеспечит стойкость населенных пунктов страны к землетрясениям».

В заключении президент Эрдоган сказал: «Мы выполнили действительно сложную задачу, построив 300 тысяч жилых домов в Стамбуле. Мы добились исторического успеха в этой отрасли».