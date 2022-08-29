Турция направила еще два самолета с гумпомощью в Пакистан

Турция направила в Пакистан еще два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших от наводнения жителей этой страны, сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве отметили, что Турция продолжает «протягивать руку помощи» пакистанским братьям, пострадавшим от наводнения. «Еще два самолета ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетели из аэропорта Этимесгут в Анкаре», - говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции ранее сообщило о создании «воздушного моста» для гуманитарной помощи Пакистану.