Турция - вторая по темпам роста экономики в зоне ОЭСР

Экономика Турции продемонстрировала втором квартале 2022 года рост в размере 7,6 процента, заняв по данному показателю второе место после Словении (8,3 процента) среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом свидетельствуют данные ОЭСР и Турецкого института статистики (TUIK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Кроме того, Турция по темпам экономического роста Турции стала второй и среди стран «Большой двадцатки» (G20).

Средний рост экономик стран ОЭСР в рассматриваемый период составил 3,6 процента.

Экономический рост в Евросоюзе составил 4 процента, а в еврозоне - 3,9 процента.

Наибольший экономический рост среди стран ОЭСР зафиксирован в Словении. ВВП этой страны в во втором квартале текущего достиг 8,3 процента.

По итогам квартала экономика Израиля выросла на 7,4 процента, Португалии на 6,9 процента, Венгрии и Испании на 6,5 в 6,3 процента соответственно.

Среди стран ОЭСР с самыми высокими темпами роста во втором квартале Чили (5,6 процента), Нидерланды (5,3 процента), Коста-Рика (5,3 процента), Канада (4,8 процента) и Австрия (4,7 процента).

Экономика Италии в январе-июне выросла на 4,6 процента, Польши на 4,5 процента. За ними следуют Дания (4,4 процента) и Швеция (4,2 процента).