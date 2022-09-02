Румыния планирует закупить у Турции 18 дронов Bayraktar TB2

Румыния планирует закупить у Турции 18 БПЛА Bayraktar TB2. С таким запросом Минобороны Румынии обратилось к парламенту страны. Об этом, как передает Trend, сообщает "Анадолу" со ссылкой на румынские СМИ,

Поскольку сумма контракта составляет почти 300 млн долларов, на закупку требуется одобрение парламента. Если депутаты одобрят сделку, стартуют переговоры по деталям оборонной сделки.

В сообщениях привлекается внимание к эффективности ударных дронов турецкого производства.

Тем временем, в Минобороны Румынии привлекли внимание к тому, что стоимость 18 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar составляет примерно 300 млн долларов, и помимо самих дронов будет закуплено оборудование.

В запросе оборонного ведомства Румынии парламенту страны говорится, что приобретение турецких дронов позволит выполнить задачи, поставленные перед Румынией в рамках оборонного планирования НАТО.

Закупка беспилотников также будет способствовать достижению целей по преобразованию румынской армии к 2040 году, говорится в документе.