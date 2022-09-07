Турецкий ROKETSAN наращивает экспортный потенциал

Одна из ведущих оборонных компаний Турции - ROKETSAN, специализирующаяся на производстве боеприпасов, предпринимает шаги по расширению рынка экспорта, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Разработки оборонной компании представлены в польском городе Кельце на Международной выставке оборонной промышленности MSPO - 2022.

Активную поддержку участию турецких компаний в выставке оказывают Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции и Ассоциация экспортеров оборонной и авиационной промышленности (SSI).

В беседе с агентством «Анадолу» генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи напомнил, что возглавляемая им компания входит в число 100 крупнейших производителей вооружения в мире, постоянно наращивая поставки за рубеж.

По его словам, доля экспорта компании в общей выручке ROKETSAN превышает 30 процентов.

«Наша цель - довести этот показатель до 50 процентов. Думаю, что это достижимая цель, причем в краткосрочной перспективе. Доходы от экспорта используются в первую очерель для новых проектов исследований и разработок», - констатировал Икинджи.

Гендиректор отметил, что ударные беспилотные летательные аппараты, разработки Турции, также используют боеприпасы от ROKETSAN.