В турецкой Конье обнаружен подземный античный город

В районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населенных пунктов, строители случайно обнаружили античный подземный город, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Основные постройки в городе датируются ранним Византийским периодом.

Местные власти реализуют программу, которая позволит привлечь внимание местных и иностранных туристов к объекту исторического наследия Анатолии.

По данным археологов под землей расположены помещения площадью в 20 кв. м., соединенные между собой сетью тоннелей различной протяженности.

По предварительным данным, общая площадь подземного города может достигать 5 тыс. кв. м.

Большинство находок, обнаруженные под землей датируются VIII веком н.э.