Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили гуманитарную помощь жителям Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию в Сирии и задачи по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителями республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров в Астанинском формате на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отдельное внимание было уделено задачам комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в том числе в рамках выполнения резолюции 2642 СБ ООН, включающей помимо трансграничного снабжения Идлиба, реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и обеспечение устойчивого внутреннего доступа из Дамаска во все районы страны", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что министры обсудили ситуацию в Сирии "с акцентом на необходимость установления прочной стабилизации "на земле", достижения мира и безопасности на основе восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

По итогам трехсторонней встречи главы МИД "астанинской тройки" также провели консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, на которых обсудили вопросы продвижения политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. "Важную роль в этом процессе призван сыграть Конституционный комитет, являющийся незаменимой площадкой для прямого межсирийского диалога по ключевым вопросам будущего своей страны", - подчеркнули в ведомстве.