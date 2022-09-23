Турецкие бронемашины Ejder Yalçin 4×4 представлены в Британии

Ведущий производитель бронетехники Турции - компания Nurol Makina вслед за странами Евросоюза выходит на рынок Великобритани, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Компания планирует поставлять на "Туманный Альбион" многоцелевую бронемашину Ejder Yalçin 4×4, хорошо зарекомендовавший себя в различных регионах мира.

С этой целью машина была представлена на престижной оборонной выставке DVD 2022 в британском Милбруке, в которой приняли участие более ведущих 210 компаний оборонпрома из 24 стран мира.

Посетители стенда Nurol Makina имели возможность оценить возможности Ejder Yalçin 4×4 на испытательном треке.

Ejder Yalçın 4x4 оснащен 30-миллиметровой артиллерийской системой разработки Unirobotics - дочерней компании турецкой Samsun Yurt Savunma.

Ejder Yalçin 4×4 был дополнен 30-мм орудием с целью повышения эффективности бронемашины поражать дальние цели в быстро меняющихся условиях боя.

Ejder Yalçın 4x4 обладает высокой огневой мощью благодаря установленной на ней артсистеме, а также грузоподъемности в 4 тонны и хорошо сбалансированной конструкции.

Nurol Makina впервые вышла на европейский рынок с контрактом, подписанным в Венгрии.

В настоящее время руководством компании предпринимаются инициативы по расширению ее деятельности в странах региона.

Nurol Makina участвует в различных мероприятиях по всему континенту.

В этом году ее продукция была впервые представлена на крупнейшей Международной оборонной выставке MSPO в Польше.

Кроме того, машины Nurol Makina выставлялись на таких престижных экспо, как DSEI в Британии и Eurosatory во Франции.

На сегодняшний день произведено более 1000 единиц бронированного транспортного средства. Ejder Yalçin 4×4 зарекомендовал себя в качестве одной из самых надежных тактических колесных бронированных машин.