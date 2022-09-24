Чавушоглу: Турция выступает за отмену права «вето» в СБ ООН

Анкара выступает за отмену права «вето» в системе СБ ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации.

По его словам, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживает все большее число мировых лидеров и это доказала текущая сессия ГА ООН.

Все больше политиков заявляют, что «Мир больше пяти постоянных членов СБ ООН», подчеркнул Чавушоглу. Заменой праву «вето», на его взгляд, может стать принятие решений «большинством голосов». Главное в данном вопросе - обеспечить максимальный охват и справедливость, сказал глава дипломатии.