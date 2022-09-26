Из Турции в Пакистан отправлен 12-й по счету «Поезд добра»

Из Коджаэли в Пакистан отправился очередной «Поезд добра», который доставит материалы гуманитарной помощи, собранные при поддержке неправительственных организаций при координации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению пресс-службы губернатора, в Управлении логистики Кёсекёй завершен процесс погрузки 697 тысяч килограммов гуманитарной помощи в «Поезд добра», состоящий из 28 вагонов.

Заместитель губернатора Абдул Рауф Улусой отметил, что из Коджаэли продолжаются рейсы «Поезда добра», организованные Турцией в помощь пострадавшим из-за наводнений в дружественном и братском Пакистане.

По информации Улусоя, «Общее количество посылок достигло цифры 62 тысяч. Мы постараемся довести их до 72 тысяч».

После завершения необходимых процедур 12-й по счету «Поезд добра» начал движение в Пакистан.

На церемонии отправки гуманитарного груза присутствовали заместитель губернатора Абдул Рауф Улусой, региональный директор AFAD Мехмет Эмин Кочан, региональный директор по промышленности и технологиям Ильхан Айдын и другие члены протокола и официальные лица.