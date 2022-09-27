Turkish Airlines продлила запрет на полеты в Украину, Беларусь и ряд аэропортов РФ

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines (THY) продлила приостановку полетов в ряд российских городов, в Украину, а также в Минск до 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

В компании THY сообщили, что ограничения касаются Екатеринбурга, Краснодара, Ростова, Сочи, а также Минска. Кроме того, турецкая авиакомпания не будет совершать полеты на Украину.

Изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт THY или коллцентр по телефону «0 850 333 0 849».