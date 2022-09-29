Миссия Всемирных игр кочевников - передать древнее наследие человечества будущим поколениям - Эрдоган

В четверг, 29 сентября в Турции стартовали IV Всемирные игры кочевников.
Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал участников и гостей игр.
«Всемирные Игры кочевников имеют важную миссию - передать древнее наследие человечества будущим поколениям», - сказал президент.
Отметив особую роль этих игр в укреплении исторических братских связей между народами, президент Эрдоган добавил:
«Позитивная энергия, царящая среди участников Игр кочевников, откроет для всех нас новые двери в мир культурной дипломатии».
На открытии игр также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Капаров, президент ТРСК Эрсин Татар, президент Татарстана Рустам Минниханов и высокопоставленные участники из многих стран.
Состязания пройдут 29 сентября-2 октября в районе Изник на северо-западе страны.
Игры кочевников ранее проводились трижды (в 2014, 2016 и 2018 гг.) на побережье озера Иссык-Кульв Кыргызстане.
Организатором соревнований выступает Всемирная конфедерация этноспорта.
На церемонии открытия Игр будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В Играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран мира.
Соревнования проводятся по 13 видам спорта.
Спортсмены испытают удачу в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука.
На площадке Игр сооружены мастерские, а также шатры.
Все желающие могут попробовать блюда традиционной кухни.
Кроме того, зрителям предоставлена возможность испытать себя в верховой езде, стрельбе из лука и скаутинге. Также к их услугам иппотерапия (конная терапия).
Для самых маленьких открыты детские площадки и художественные мастерские.