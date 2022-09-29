Миссия Всемирных игр кочевников - передать древнее наследие человечества будущим поколениям - Эрдоган

В четверг, 29 сентября в Турции стартовали IV Всемирные игры кочевников.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал участников и гостей игр.

«Всемирные Игры кочевников имеют важную миссию - передать древнее наследие человечества будущим поколениям», - сказал президент.

Отметив особую роль этих игр в укреплении исторических братских связей между народами, президент Эрдоган добавил:

«Позитивная энергия, царящая среди участников Игр кочевников, откроет для всех нас новые двери в мир культурной дипломатии».

На открытии игр также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Капаров, президент ТРСК Эрсин Татар, президент Татарстана Рустам Минниханов и высокопоставленные участники из многих стран.

Состязания пройдут 29 сентября-2 октября в районе Изник на северо-западе страны.

Игры кочевников ранее проводились трижды (в 2014, 2016 и 2018 гг.) на побережье озера Иссык-Кульв Кыргызстане.

Организатором соревнований выступает Всемирная конфедерация этноспорта.

На церемонии открытия Игр будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран мира.

Соревнования проводятся по 13 видам спорта.

Спортсмены испытают удачу в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука.

На площадке Игр сооружены мастерские, а также шатры.

Все желающие могут попробовать блюда традиционной кухни.

Кроме того, зрителям предоставлена возможность испытать себя в верховой езде, стрельбе из лука и скаутинге. Также к их услугам иппотерапия (конная терапия).

Для самых маленьких открыты детские площадки и художественные мастерские.