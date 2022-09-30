Спикер парламента Турции провел переговоры с премьером Венгрии

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ходе встречи Шентоп подчеркнул готовность своей страны укреплять и поддерживать тесные отношения с Венгрией и при новом правительстве европейской страны.

Шентоп указал на важность мероприятий, приуроченных к 100-летию установления отношений между Турцией и Венгрией в 2024 году.

Спикер турецкого парламента выразил признательность Венгрии за поддержку процесса вступления Турции в ЕС и формирование позитивной повестки в отношениях Турция-ЕС. «Политические препятствия на пути к членству Турции в ЕС должны быть устранены», - сказал он.

Шентоп подчеркнул активное участие Венгрии в деятельности Организации тюркских государств (TDT) и выразил удовлетворение развитием сотрудничества со странами-членами.