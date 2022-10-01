Швеция отменила эмбарго на экспорт оружия в Турцию

Шведское государственное агентство по контролю за экспортом оружия (ISP) объявило об отмене эмбарго на экспорт оружия в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении ISP указано, что решение разрешить экспорт оружия в Турцию принято из-за позиции Анкары по заявке Швеции в НАТО.

В сообщении подчеркивается, что данное решение распространяется на продукцию в области электроники, а также вооружения и военной техники.

Глава ISP Карл Эвертссон 29 мая сделал заявление газете Expressen по поводу переговоров с Турцией по заявке Швеции на членство в НАТО.

Он отметил, что страна экспортирует оружие на условиях, установленных комиссией по обороне.

Эвертссон в частности сказал: «Турция не нуждается в нашем оружии прямо сейчас. Мы можем рассмотреть продажу оружия Турции в каждом конкретном случае».

На вопрос о том, как противотанковое оружие АТ-4 шведского производства попало в руки террористической организации РКК, Эвертссон ответил следующим образом: «Мы не экспортируем этот продукт. Это оружие производится по лицензии США, и без согласования их нельзя отправлять в третьи страны».