Спикер парламента Турции назвал визит Пелоси в Ереван провокацией

Турция неизменно поддерживала и впредь будет поддерживать Азербайджан в деле защиты интересов, основанных на международном праве. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, комментируя недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп назвал поездку Пелоси в Ереван «провокационной», подчеркнув, что этот шаг способствует эскалации на Южном Кавказе.

«К сожалению, этот визит поощряет Армению, игнорирующую резолюции СБ ООН, а также многие другие документы, где четко обозначена в качестве страны-оккупанта», - констатировал он.

Шентоп напомнил, что Минская Группа ОБСЕ, в число сопредседателей которой входят и США, за 30 лет своего существования так не смогла добиться урегулирования проблемы между Азербайджаном и Арменией, оккупировавшей азербайджанские земли.

«Глава Палаты представителей США, страны-сопредседателя Минской группы, не предпринявший никаких реальных шагов для решения проблемы за 28-летний период, в течение которого многие международные институты, в том числе СБ ООН и ОБСЕ объявили Армению оккупантом, посетила Армению. Этот визит, совершенный на фоне процесса, в рамках которого Азербайджан сказал: «Если вы не можете решить эту проблему, то я решу ее своими силами» и взял на себя инициативу, освободив свои земли от оккупации, является злонамеренным и безответственным шагом, наносит ущерб миру в регионе», - сказал он.

Шентоп добавил, что во время пребывания Пелоси в Армении большая группа турецких парламентариев планировала одновременный визит в Азербайджан. Однако поездка не состоялась в связи с тем, что председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова находилась на тот момент за пределами страны.