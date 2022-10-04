Турция готова к любым шагам по защите своих интересов - Эрдоган

XXI век, который человечество ожидало и приближало в качестве периода мира и стабильности, на деле превратился в полосу кризисов и войн, разрушений традиционных устоев, моральных принципов, искажения религиозных учений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели во вторник в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что первое, что приходит на ум при упоминании современной Турции – не только экономика, оборонпром и военная мощь, но и принципиальная позиция по гуманитарным кризисам, стремление к справедливости.

Турецкий лидер привлек внимание к активной гуманитарной деятельности своей страны по всему миру. «Турция – «номер 1» в мире по объемам гуманитарной поддержки [к ВВП]. Именно Турция, а не США, или страны Запада! Турция протягивает руку помощи повсюду, где люди нуждаются в поддержке: от Ливии до Сомали, от Пакистана до Украины», - сказал глава государства.

Эрдоган выразил сожаление в связи с бездействием мирового сообщества на фоне грубых нарушений норм международного права и напомнил о своем призыве к реформированию СБ ООН.

В качестве примера беззакония, турецкий лидер привел действия греческих военных, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей. «К сожалению мир молчит, предпочитая не видеть трагедию этих людей. При этом премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции! Какой бы шаг не предпринимали в Афинах, Анкара будет делать все необходимое для своих национальных интересов», - заверил президент Турции.

Эрдоган привлек внимание и к угрозе, исходящей от террористических организаций. «Террористы Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ИГ лишь с виду отличаются друг от друга. На самом деле, это - стороны одной медали! Эти кровавые структуры, также как РПК – являются пешками в руках антиисламских кругов», - сказал глава государства.