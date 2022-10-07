Поставки газа по TANAP увеличатся вдвое

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез объявил о достижении договоренности по увеличению вдвое поставок газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами по итогам II Азербайджано-турецкого энергетического форума в Стамбуле, Донмез сообщил, что поставки газа по TANAP будут доведены с нынешних 16 до 32 млрд кубометров в год.

При этом Турция сможет воспользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа, отметил турецкий министр.