Турция приветствует мирные договоренности по Эфиопии - МИД

Анкара приветствует решение правительства Эфиопии и сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) принять предложение Африканского союза о мирных переговорах, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили, что мирные переговоры пройдут в ЮАР 8 октября.

Анкара выражает надежду на то, что переговоры будут способствовать окончательному прекращению конфликта, следует из сообщения.

В МИД также отметили готовность Турции оказать посильную помощь братской и дружеской Эфиопии для обеспечения мира и спокойствия в стране.

Ранее в правительстве Эфиопии заявили о готовности принять приглашение Африканского союза по поводу участия на мирных переговорах.

Согласились на мирные переговоры и сепаратисты из НФОТ.

Столкновения между армией и НФОТ в Эфиопии, начавшиеся в ноябре 2020 года, привели к гибели тысяч людей, сотни тысяч покинули свои дома.