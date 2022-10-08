Турция приветствует мирные договоренности по Эфиопии - МИД

Анкара приветствует решение правительства Эфиопии и сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) принять предложение Африканского союза о мирных переговорах, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили, что мирные переговоры пройдут в ЮАР 8 октября.
Анкара выражает надежду на то, что переговоры будут способствовать окончательному прекращению конфликта, следует из сообщения.
В МИД также отметили готовность Турции оказать посильную помощь братской и дружеской Эфиопии для обеспечения мира и спокойствия в стране.
Ранее в правительстве Эфиопии заявили о готовности принять приглашение Африканского союза по поводу участия на мирных переговорах.
Согласились на мирные переговоры и сепаратисты из НФОТ.
Столкновения между армией и НФОТ в Эфиопии, начавшиеся в ноябре 2020 года, привели к гибели тысяч людей, сотни тысяч покинули свои дома.