Анкара готова к диалогу с Афинами - Акар

Несмотря на неконструктивную позицию греческой стороны, Турция выступает за урегулирование разногласий между Анкарой и Афинами путем диалога. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Несмотря на все провокационные действия и риторику [Греции], мы неизменно прилагаем немалые усилия, чтобы каналы диалога с нашим соседом Грецией оставались открытыми, и мы всегда протягиваем руку мира во имя стабильности нашего региона», -сказал Акар журналистам в ходе оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Турция всегда с уважением относилась к границам и суверенным правам всех соседних стран.

«Наша единственная цель – обеспечить безопасность нашей страны и народа. Мы ожидаем от наших соседей, что они также будут уважать наши суверенные права и действовать в соответствии с международным правом, здравым смыслом и логикой», - отметил он.

Министр с сожалением констатировал, что стремление Анкары к мирному решению проблем не нашло должного отклика в греческих политических кругах. По его словам, некоторые известные греческие политики изобрели дискурс под названием «Новая Османская империя», чтобы прикрыть свои мечты о т.н. «Идее Мегали» (Идея Мегали - концепция, выражающая цель возрождения Византийской империи – ред.).

Глава ведомства также отметил успехи Турции в сфере оборонной промышленности.

«Сегодня мы превратились страну, которая может производить собственные винтовки, артиллерийские установки, беспилотники, ракеты, военные вертолеты и корабли», - констатировал он.

Министр выразил надежду, что в ближайшем будущем Турция войдет в число стран, производящих собственные боевые самолеты и танки.