Анкара ожидает от Москвы возвращения к «зерновой сделке»

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу подчеркнул необходимость возобновления функционирования «зернового коридора». Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Решение России приостановить участие в инициативе по поставкам зерна, которая является исключительно гуманитарной деятельностью и которую следует отделять от конфликтных ситуаций, должно быть пересмотрено», - приводятся в сообщении слова турецкого министра.

«Продолжение действия зерновой инициативы, которая вносит большой вклад в разрешение мирового продовольственного кризиса и демонстрирует возможность урегулирования существующих проблем путем сотрудничества и диалога, имеет огромное значение», - отметил Акар.

Глава ведомства заверил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и доступа к гуманитарной помощи в регионе.