На востоке Турции стартовал очередной этап операции Eren Abluka

В провинции Ван на востоке Турции стартовала десятая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.

Об этом в воскресенье, 6 ноября сообщается МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Цель операции, которая пройдет в районах Чатак, Сурик и Андичен, ликвидация ячеек и укрытий террористической организации PKK.

Операция проводится региональным Управлением жандармерии провинции Ван с участием 460 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцов спецназа жандармерии, которые разделились на 40 групп.

«Осенне-зимний этап операции Eren Abluka проводится с целью ликвидации террористов в Турции. Операция успешно продолжается благодаря поддержке турецкого народа», -отмечается в сообщении.