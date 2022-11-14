В Турции задержан человек, оставивший бомбу в центре Стамбула

БАКУ /Trend/ - Человек, оставивший бомбу в центре Стамбуле, был задержан сотрудниками Управления безопасности.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Человек, устроивший инцидент и оставивший бомбу, был задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Перед этим задержаны еще около 21 человека. Я особенно благодарен моим товарищам, которые приложили усилия в этом отношении", - сказал Сойлу.

Министр добавил, что согласно оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна.

Отметим, что 14 ноября примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.