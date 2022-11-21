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Эрдоган дал новые инструкции по операции против террористов РПК/YPG

Турция Материалы 21 ноября 2022 23:53 (UTC +04:00)
Эрдоган дал новые инструкции по операции против террористов РПК/YPG

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в телефонном разговоре с министром обороны Хулуси Акаром обсудил недавнюю операцию против террористов YPG (сирийское крыло РПК) и дал новые инструкции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Акар, находившийся в командном центре турецкой армии, проинформировал президента о продолжающейся операции, а также о целях, пораженных с земли и воздуха, текущей деятельности и нейтрализованных террористах.

Отметим, что по словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в течение дня террористы выпустили 10 ракет по территории Турции.

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