Стамбульский университет коммерции лидирует в области международных стандартов качества публикаций

БАКУ /Trend/ - Стамбульский университет коммерции лидирует по высокому росту заполняемости до 12 раз по сравнению с предыдущими годами, успеваемости студентов и проектам, а также количеству международных публикаций, передает в субботу Trend.

Как сказали TurkicWorld в Стамбульском университете коммерции, за первые десять месяцев 2022 года университет достиг 12-кратного увеличения количества статей, включенных в индекс Web of Science в публикациях стандарта Q1, что является самым высоким уровнем международных стандартов качества публикаций, и 5-кратного увеличения количества статей, включенных в индекс Scopus.

В исследованиях Q2, которое является вторым уровнем стандартов качества публикаций, Стамбульский университет коммерции продемонстрировал четырехкратный рост в Web of Science и трехкратный рост в Scopus за первые 10 месяцев 2022 года.

Публикации Q1 представляют собой статьи, опубликованные в журналах с очень высоким импакт-фактором и в «лучших» международных журналах, а публикации Q2 - это статьи, опубликованные в журналах с высоким импакт-фактором и в «хороших» международных журналах.

Журналы Scopus и Web of Science считаются самыми важными реферативными и цитируемыми базами данных в мире.

Следует отметить, что соглашение об официальном информационном партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским университетом коммерции было подписано 25 октября 2022 года.