Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество - Эрдоган

Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Комментируя итоги переговоров он сообщил, что лидеры Турции и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество.

По словам президента, стороны также обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам общей повестки дня.

Он отметил, что Турция и Пакистан успешно реализуют ряд совместных проектов сотрудничества, направленных на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Глава государства добавил, что объем товарооборота между двумя странами достиг 1 млрд долларов и продолжает расти. «У нас есть необходимая политическая воля и решимость достичь цели по доведению объема нашей торговли до 5 миллиардов долларов», - заявил он.

Турецкий лидер также прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что установление «мира и стабильности в Афганистане помимо нашего гуманитарного долга перед афганскими братьями имеет важное значение с точки зрения общих угроз и рисков».

По его словам, Анкара и Исламабад продолжат совместные усилия, чтобы «устранить последствия гуманитарного кризиса, с которым столкнулся афганский народ».

Президент Эрдоган также подтвердил поддержку Анкарой борьбы Исламабада с терроризмом.

«Мы всегда считали боль Пакистана нашей болью, его радость - нашей радостью, а его успех - нашим успехом», - заявил глава турецкого государства.

Шахбаз Шариф в свою очередь предложил продлить Китайско-Пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции.

Премьер подчеркнул, что это откроет для сторон «прекрасные возможности».

«Китай и Пакистан - большие друзья, и мы пользуемся преимуществами китайско-пакистанского экономического коридора в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Я бы предложил, чтобы это было сотрудничество между Китаем, Пакистаном и Турцией», - сказал, в частности, Шариф.

Глава правительства выразил уверенность, что такое сотрудничество между тремя странами «принесет процветание и прогресс всему региону».

«Это поможет сократить уровень бедности и безработицы. Это также будет способствовать развитию образования. Таким образом, мы сможем справиться с вызовами сегодняшнего дня», - сказал премьер-министр Пакистана.

Шахбаз Шариф также выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного 13 ноября в Стамбуле.