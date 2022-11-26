Уровень импортозамещения оборонпрома Турции достиг 80% - Хулуси Акар

Достижения оборонно-промышленного комплекса Турции вносят вклад не только в защиту интересов Анкары, но и дружественных государств и стран-союзниц. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на церемонии спуска на воду третьего корвета программы MILGEM, построенного для нужд ВМС Пакистана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

ВМС Пакистана в 2018 году подписали контракт на поставку четырех корветов турецкой программы MILGEM. Первые два корвета было решено строить в Стамбуле, а два других будут построены при турецком содействии на верфи в Карачи.

Выступая в пятницу на церемонии в верфи Стамбула, глава оборонного ведомства Турции подчеркнул решимость Анкары к устранению угроз нацбезопасности и тесному взаимодействию с дружественными странами.

В качестве примера Хулуси Акар привел последнюю операцию ВС Турции против террористов в Сирии и Ираке.

По его словам, только за последнюю неделю ударами ВВС и частей артиллерии ВС Турции в рамках операции Pençe-Kılıç на сопредельных территориях нейтрализованы 326 террористов. «Операция Pençe Kılıç подтвердила не только высокий операционный уровень действий турецкой армии, но и значимость импортозамещения в оборонной сфере», - продолжил турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что за последние годы уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции достиг 80 процентов.

«Наша цель – вывести оборонпром Турции в число мировых лидеров в свете задач, поставленный на период Второго столетия существования Турецкой Республики», - подчеркнул он.