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Отношения Турции и Сирии могут наладиться так же, как диалог с Египтом - Эрдоган

Турция Материалы 27 ноября 2022 23:44 (UTC +04:00)
Отношения Турции и Сирии могут наладиться так же, как диалог с Египтом - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что отношения между Анкарой и Дамаском могут наладиться так же, как диалог с Каиром, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Он [президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси] был очень рад этой встрече, мы также были счастливы. Надеюсь, что процесс [нормализации отношений между Турцией и Египтом] продолжится [при участии] наших министров. В следующем процессе так же, как это было урегулировано с Египтом, это дело может быть урегулировано с Сирией. В политике не бывает обид", - сказал турецкий президент в воскресенье на встрече с молодежью в Конье.

19 ноября ас-Сиси и Эрдоган на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу в Катаре, провели свою первую встречу. Лидеры обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.

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