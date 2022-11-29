Турция имеет право защищать себя от террористических нападений - Белый дом

США считают, что Турция имеет право защищать себя от террористических нападений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "необходимо помнить, что Турция продолжает становиться жертвой террористических атак", и по этой причине она "имеет право защищать себя и своих граждан от нападений". "В отношении них были совершены террористические атаки, но мы не хотим видеть действия, в особенности на территории Сирии, которые потенциально приведут к еще большему числу жертв <...>", - отметил при этом Кирби. "Мы хотим деэскалации напряженности", - подчеркнул он.