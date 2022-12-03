Аэропорты Антальи с начала года приняли более 13,1 млн туристов

Число туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом в январе- ноябре текущего года, выросло на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до - 13 млн 138 тыс. 88 человек, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Такие данные приводит Региональное управление по делам культуры и туризма Антальи.

В туристическую столицу Турции ежегодно стекаются туристы из разных стран. Регион на юге Турции славится своим теплым морем, солнцем, историческими и культурными достопримечательностями, природными красотами, сервисом, а также безопасным отдыхом.

Наибольшее число туристов в период с 1 января по 30 ноября прибыло из России, Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов.

В свою очередь в ноябре 2019 года в Анталью прибыло рекордное число туристов- 335 тыс. человек. Тогда как за аналогичный период текущего года регион посетил 394 791 турист.