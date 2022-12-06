Затор танкеров образовался в водах Турции после введения лимита цен на нефть РФ

Затор танкеров образовался в понедельник в территориальных водах Турции после того, как в ряде стран вступило в силу ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней.

Представитель Министерства транспорта и инфраструктуры Турции пока не ответил на просьбу газеты прокомментировать ситуацию.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Решение об эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС осталось в силе и также начало действовать с 5 декабря, однако оно пока не будет затрагивает поставки топлива по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не примет потолка цен на российскую нефть. По его словам, в Кремле дополнительно сообщат о том, каким образом будет организована дальнейшая работа.