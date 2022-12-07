Статьи, ограничивающие продажу Турции истребителей F-16, исключены из проекта оборонного бюджета США

БАКУ /Trend/ - Ограничивающие продажу Турции истребителей F-16 статьи исключены из проекта оборонного бюджета США.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов.

В окончательной версии законопроекта, за который должны будут проголосовать конгрессмены и сенаторы, не получили место статьи ограничивающие продажу Турции истребителей F-16, которые ранее были добавлены в версию законопроекта Палаты представителей со стороны 18 представителей известных своей близостью к греческому лобби.