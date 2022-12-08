Турция выстраивает собственный вектор международных связей - Калын

Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны, обеспечить равновесие в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности не удастся. Данную мысль высказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая на мероприятии на тему внешней политики Анкары в столичном Университете Билькент, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене.

Калын отметил далее, что членство Анкары в НАТО и тесное взаимодействие Турции с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией, Ближним Востоком, Африкой или Латинской Америкой. Пресс-секретарь турецкой лидера подчеркнул, что хорошие отношения с Россией вовсе не означают наличия напряженности в связях с США.

«Такие страны, как США. Великобритания, Германия и Франция, влияя на глобальную повестку, действуют в различных точках планеты, не вызывая при жтом критики, тогда как шаги Анкары в связях с РФ и другими странами называют «попыткой смены вектора». Однако по факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов», - констатировал он.