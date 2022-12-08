Экспорт зернобобовых и масличных из Турции с начала года превысил $10 млрд

Объем экспорта зернобобовых и масличных культур из Турции в ноябре текущего года вырос на 20,25 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 1 млрд 78 млн долларов. Такие данные приводит Стамбульский союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них (İHBİR), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий сектор зернобобовых и масличных культур продолжает наращивать объемы экспорта своей продукции.

Так, объем продаж зернобобовых и масличных культур из Турции в январе- ноябре текущего года вырос на 26,5 процента - до 10 млрд 370 млн долларов.

При этом объем экспорта Стамбульского союза экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них вырос на 28,15 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 288,3 млн долларов, а в январе – ноябре текущего года - на 23,68 процента, до 2 млрд 617 млн долларов.

В ТОП-3 ведущих импортеров зернобобовых и масленичных культур из Турции в ноябре текущего вошли Ирак, США и Сирия, а из İHBİR - США, Ирак и Йемен.