Турция является важным союзником НАТО - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - Турция является важным союзником НАТО, важным партнером в сфере безопасности.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя исключения из окончательного текста оборонного бюджета пунктов, ограничивающих продажу Турции истребителей F-16, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы хотим интегрировать наши оборонные возможности и предоставить Турции то, что необходимо для борьбы с огромными угрозами, с которыми она сталкивается. Ни один союзник по НАТО не подвергался большему количеству террористических атак на своей территории, чем наши турецкие союзники. Поэтому наше сотрудничество в сфере безопасности имеет для нас большое значение", - отметил Прайс.