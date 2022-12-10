Турция объяснила позицию по нефтяным перевозкам через проливы

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал во время телефонного разговора с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо подтвердил важность безопасности Турецких проливов и подчеркнул, что нефтяные танкеры, желающие пройти через них, должны представить подтверждающие письма от страховых компаний.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на "Анадолу", согласно информации, полученной из турецких дипломатических источников, в среду 7 декабря состоялся телефонный разговор между Оналом и Адейемо.

Онал обратил внимание на необходимость предоставления письма-подтверждения от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через Турецкие проливы, после того, как компании защиты и компенсации (P&I) объявили, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть выше максимальной цены будет недействительным.

Турецкая сторона еще раз отметила важность безопасности судоходства, имущества и окружающей среды в Босфоре.

Турецкие морские власти начали требовать от танкеров подтверждения действительности их страховки, так как они находятся под абсолютными национальными и международными обязательствами. В связи с тем, что отличить происхождение нефти транспортируемую через турецкие проливы является невозможным, эти танкеры без действительной страховки P&I не могут быть допущены в турецкие воды.