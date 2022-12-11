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Турция обязала иностранные ВМС оповещать о приближении к ее территориальным водам

Турция Материалы 11 декабря 2022 17:50 (UTC +04:00)
Турция обязала иностранные ВМС оповещать о приближении к ее территориальным водам

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Турция обязала корабли иностранных ВМС информировать о приближении к ее территориальным водам или морским портам, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Оповещение необходимо делать по рации на удалении не более пяти морских миль от турецкого побережья.

В заявлении также говорится, что иностранные военные корабли во время нахождения в территориальных водах Турции не могут использовать без разрешения местных властей находящиеся на их борту самолеты, вертолеты и беспилотники.

Аналогичное требование распространяется на водолазов. Исключение составляют случаи, связанные со срочным ремонтом, карантинным контролем, но и при этом погружения должны производиться в сопровождении турецких специалистов.

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