Турция расширяет спектр отечественных беспилотных военных катеров

Турция продолжает разработку беспилотных катеров военного назначения, которые смогут действовать и в режиме «роя». Об этом сообщил Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поделившись в соцсетях кадрами катера Albatros-S разработки компании ASELSAN, который может выполнять миссии в связке восьми беспилотных морских аппаратов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Беспилотные катера Albatros-S могут выполнять самые различные миссии, в том числе по мониторингу морских зон, спасательных операций, сопровождения подозрительных судов. То есть они будут действовать в случаях, которые потенциально опасны для человека. При этом при необходимости катера смогут обмениваться задачами», - сообщил он.

Демир подчеркнул, что Турция намерена превратиться в лидера в производстве беспилотных морских аппаратов, точно также, как стала мировым лидером в производстве беспилотной авиации.