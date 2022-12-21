Турция нацелена на устранение зависимости от импорта энергоносителей - Эрдоган

Благодаря успешным шагам правительства Турции, установленная мощность энергосистемы страны возросла в три раза - до 103 тыс. МВт. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства подчеркнул, что в отличие от стран Европы, Турция сегодня не имеет никаких проблем с энергоснабжением.

«Скорые поставки газа с месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря, а также начало работы АЭС «Аккую», внесут весомый вклад в энергобезопасность Турции. Мы продолжим шаги с целью обеспечения полной независимости страны от импорта энергоносителей», - заверил турецкий лидер.

По его словам, одним из приоритетных направлений станет возобновляемая энергетика.

Глава государства далее привлек внимание к росту экспортного потенциала страны, в том числе в сфере оборонпрома.

Эрдоган подчеркнул, что правительство будет и далее стимулировать рост производства и экспорта продукции оборонного назначения.

В качестве примера, президент привел проект первого отечественного беспилотного военного самолета Kızılelma разработки компании Baykar.

Kızılelma на днях уже осуществил первый успешный полет, пробыв в воздухе пять часов, напомнил Эрдоган.

«По мере роста успехов Турции в оборонной сфере, растет обеспокоенность противников нашей страны, в том числе из числа «пятой колонны», - констатировал турецкий лидер.

Он напомнил, что даже в самые сложные кризисные периоды, правительство Турции делало все возможное для сохранения темпов производства и занятости. «Сегодня мы осознаем, каким верным был этот курс», - подчеркнул Эрдоган.

Президент отметил, что рост ВВП Турции по итогам года составит 4-5 процентов.​​​​​​

«Цель правительства– вывести страну в число десяти ведущих экономик мира. Лучшим нашим наследием станет сильная и уважаемая на международном уровне держава», - подчеркнул политик.

Президент Эрдоган отдельно выразил признательность представителям Украины и России за возможность беспрепятственного возвращения двух военно-транспортных самолетов ВВС Турции из Киева в турецкий Кайсери.