"Bayraktar Akıncı" с высокой точностью поразил цель (ВИДЕО)

БПЛА "Bayraktar Akıncı" с высокой точностью поразил цель в ходе испытательных стрельб, проведенных с помощью комплекта наведения Gökçe нового поколения, разработанного национальной промышленностью, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению, сделанному Baykar, интеграция новых боеприпасов и систем местного производства в "Bayraktar Akıncı", которая разработана национальным призводителем успешно продолжается.

В этом контексте были успешно завершены испытательные стрельбы, проведенные сегодня с комплектом наведения нового поколения Gökçe, разработанным Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности (SAGE) при TÜBİTAK.

"Bayraktar Akıncı" для проведения огневых испытаний вылетел из Центра летной подготовки и испытаний "Bayraktar Akıncı" в Чорлу. "Bayraktar Akıncı" комплектом наведения Гёкче с высокой точностью поразил цель из своего 1000-фунтового припаса MK-83 (примерно 455 кг).

Комплект Gökçe Guidance Kit, который с высокой точностью поразил цель, отмеченную Bayraktar Akıncı лазером с высоты 20 тысяч футов, впервые был испытан на беспилотном летательном аппарате.

Тест визуально зафиксирован БПЛА Bayraktar TB2, вылетевшим из летно-тренировочного и испытательного центра Bayraktar TB2 в Кешане.