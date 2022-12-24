Турецкий учебно-боевой самолет Hürjet готовится к первому полету

Турецкий учебно-боевой самолет Hürjet готовится совершить свой первый полет, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Подготовка к выполнению полета в рамках проекта разработки Hürjet продолжается активными темпами.

Проект был запущен в августе 2017 года при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Работы по концептуальному проектированию завершились в апреле 2018 года, предварительные проектные работы - в июле 2019 года, а критические проектные работы - в феврале 2021 года. По завершению всех этапов проектирования началась производственная деятельность.

Сборка Hürjet, который состоит примерно из 8 тысяч деталей, стартовала в январе 2021 года. На сегодняшний день практически завершились все этапы сборки двух прототипов. Один из прототипов будет испытан в плане эксплуатации мощностей, а другой - в плане летных показателей.

Hürjet совершит первый полет 18 марта 2023 года.

После проведения испытаний и опытно-конструкторских работ предполагается, что Hürjet сможет поступить на вооружение к 2025 году. Цель – наладить серийное производство самолетов по две единицы в месяц.

Решение о серийном производстве Hürjet было принято в январе 2022 года на заседании Исполнительного комитета оборонной промышленности. На первом этапе на вооружение ВВС Турции поступит 16 самолетов Hürjet.