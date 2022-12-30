Турция наращивает инвестиции в транспортной сфере

Более 60 процентов инвестиций в сферу транспорта Турции приходится на развитие железных дорог. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу во время посещения терминала аэропорта Антальи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Отныне Турция стала страной, которая способна выполнить 100-летний объем работы за 20 лет», подчеркнул министр.

Говоря о реализации проекта, касающегося аэропорта Анталья, глава ведомства напомнил, что в начале декабря 2021 года состоялся важный тендер.

«Мы планировали инвестировать сюда 750 миллионов евро, потому что эти вложения были необходимы, чтобы удовлетворить спрос в ближайшие годы. Речь идет о международных и внутренних терминалах, реконструкции существующих башен, обустройстве VIP и CIP – залов, а таже увеличении пассажировместимости с 35 млн до 80 млн», - сказал Караисмаилоглу.

При этом турецкий министр обратил внимание на тот факт, что для реализации проектов привлекались средства обслуживающих операторов, а не из госбюджета.

По его словам, следующий год будет гораздо более продуктивным. «Турция в последние 20 лет пишет историю в сфере авиации. В 2002 году объем пассажиропотока в турецком авиационном секторе составлял всего 30 млн человек. В 2019 году мы довели эту цифру до 210 млн. А число воздушных гаваней с 26 до 57. После завершения проектов в таких регионах как Чукурова, Йозгат и Байбурт-Гюмюшхане это число возрастет до 60. Аэропорт «Стамбул» является одним из крупнейших в мире транзитных хабов. Мы проделали очень успешную работу с привлечением частного сектора», - сказал министр.

Караисмаилоглу отметил, что аэропорт имени Сабихи Гёкчен обслуживает около 100 тыс. пассажиров, ежедневно самолеты выполняют по 600 рейсов.

Министр сообщил о планах довести объем инвестиций до 2053 года до 198 млрд долларов, и что уже ведутся работы в этом направлении.