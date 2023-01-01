Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречи с главами МИД Бразилии, Гватемалы и Габона.
Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", соответствующую информацию министр Чавушоглу разместил в социальной сети Twitter.
Глава МИД Турции находится в Бразилии, где 1 января примет участие на церемонию приведения к присяге президента Луиса Игнасио Лула да Сильвы.
Чавушоглу провел свою первую встречу с повторно назначенным министром иностранных дел Бразилии Виейрой.
Он провел также встречу со своим гватемальским коллегой Флоресом.
«Мы будем развивать наши отношения в области экономики, оборонной промышленности и культуры», - написал Чавушоглу.
Министр Чавушоглу отметил, что он провел последнюю двустороннюю встречу в 2022 году со своим габонским коллегой Адамо:
«Мы обсудили оборонную промышленность и экономические отношения, а также сотрудничество между нашими министерствами».