Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречи с главами МИД Бразилии, Гватемалы и Габона.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", соответствующую информацию министр Чавушоглу разместил в социальной сети Twitter.

Глава МИД Турции находится в Бразилии, где 1 января примет участие на церемонию приведения к присяге президента Луиса Игнасио Лула да Сильвы.

Чавушоглу провел свою первую встречу с повторно назначенным министром иностранных дел Бразилии Виейрой.

Он провел также встречу со своим гватемальским коллегой Флоресом.

«Мы будем развивать наши отношения в области экономики, оборонной промышленности и культуры», - написал Чавушоглу.

Министр Чавушоглу отметил, что он провел последнюю двустороннюю встречу в 2022 году со своим габонским коллегой Адамо:

«Мы обсудили оборонную промышленность и экономические отношения, а также сотрудничество между нашими министерствами».