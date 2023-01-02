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София подпишет соглашение с Анкарой о доступе к турецким терминалам и газопроводам

Турция Материалы 2 января 2023 19:38 (UTC +04:00)
София подпишет соглашение с Анкарой о доступе к турецким терминалам и газопроводам

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Болгарская компания "Булгаргаз" подпишет во вторник соглашение с турецкой государственной компанией "Боташ" о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети. Об этом в понедельник сообщает болгарская правительственная пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во вторник в здании правительства будет подписано соглашение, благодаря которому "Булгаргаз" получит доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой государственной энергетической компании "Боташ". Договор будет заключен на 13 лет", - говорится в сообщении.

В официальной церемонии примут участие министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

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