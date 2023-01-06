Береговая охрана Турции пресекла преследование Грецией турецких рыболовецких лодок

Подразделения береговой охраны Греции, пытавшиеся преследовать турецкие рыболовецкие суда, были оттеснены катерами Сил береговой охраны Турции, прибывшими в район инцидента. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, суда под турецким флагом осуществляли промысел в Эгейском море у мыса Текагач (район Дидим турецкой провинции Айдын).

Рыбаки подверглись преследованию со стороны греческой береговой охраны, прибывшей в этот район в 12:02 по турецкому времени.

После вмешательства Сил береговой охраны рыболовецкие суда продолжили деятельность в данном районе.

Согласно сообщению, покидая место происшествия греческие пограничники открыли огонь в воздух, сотрудники Береговой охраны Турции ответили тем же.

Было заявлено, что, когда группы береговой охраны Греции открыли огонь в воздух при удалении из региона, катер береговой охраны Турции снова открыл огонь в воздух и ответил тем же.